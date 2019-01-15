Нападение на Dzidzio: полиция опубликовала видео избиения артиста [ Редактировать ]
Нацполиция Киева обнародовала видео нападения на популярного певца и актера Dzidzio, во время которого злоумышленники несколько раз ударили потерпевшего и скрылись на двух автомобилях с места происшествия.
Полиции удалось установить, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестными, которые агрессивно себя вели и нецензурно ругались. Из-за словесной перепалки они ударили артиста по голове и скрылись на двух автомобилях.
Благодаря оперативным действиям полицейских, удалось установить фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это - 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов. Подольское управление полиции квалифицируют преступление по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников объявили в розыск и заочно предъявили о подозрении в совершении преступления. За содеянное им грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали о том, что Михаилу Хоме поставили страшный диагноз.
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