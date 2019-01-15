В Днепре пропавшего мужчину нашли мертвым [ Редактировать ]
15 января в Днепре нашли тело Вадима Мартюшенко, которого около недели считали пропавшим без вести. Днем 6-го января он вышел из дома матери и с тех пор не выходил на связь, пишет "Информатор".
Известно, что в какой-то момент он ушел, ничего никому не сказав, и с тех пор больше не выходил на связь. Родственники и близкие Вадима Николаевича искали его у друзей, знакомых, звонили в больницы, но результата никакого не получили.
Прохожие заметили в районе улицы Березановской мужчину, который неподвижно стоял в чаще леса. Подойдя ближе, они увидели петлю на его шее и сразу же позвонили в полицию. Прибыв на место, правоохранители нашли в его куртке документы, подтверждающие личность, и мобильный телефон. Видимых телесных повреждений на теле умершего не обнаружили, но в деталях будут разбираться судмедэксперты.
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