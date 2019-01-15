У Польщі затримали трьох людей за заклики до вбивства мерів [ Редактировать ]
У Польщі заарештували трьох осіб, які закликали до нових смертей після вбивства мера Гданська Павла Адамовича. У міністерстві внутрішніх справ затриманих описали як інтернет-тролів і "неврівноважених".
Один з них зателефонував в центр сімейної допомоги і розповів про ймовірну смерть президента Анджея Дуди.
Ще один через соцмережі погрожував мерам Познані та Вроцлава. Нагадаю, у неділю під час доброчинного концерту - на Павла Адамовича з ножем накинувся психічно хворий чоловік.
Від поранення у серце - мер Гданська помер у лікарні. Вшанувати пам'ять загиблого керманича міста напередодні вийшли тисячі людей.
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