Від поранення у серце мер Гданська помер у лікарні

У Польщі заарештували трьох осіб, які закликали до нових смертей після вбивства мера Гданська Павла Адамовича. У міністерстві внутрішніх справ затриманих описали як інтернет-тролів і "неврівноважених".

Один з них зателефонував в центр сімейної допомоги і розповів про ймовірну смерть президента Анджея Дуди.

Ще один через соцмережі погрожував мерам Познані та Вроцлава. Нагадаю, у неділю під час доброчинного концерту - на Павла Адамовича з ножем накинувся психічно хворий чоловік.

Від поранення у серце - мер Гданська помер у лікарні. Вшанувати пам'ять загиблого керманича міста напередодні вийшли тисячі людей.