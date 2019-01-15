В США разочарованы переговорами с Россией [ Редактировать ]
Глава делегации США замгоссекретаря Андреа Томпсон назвала разочаровывающей встречу с представителями МИД России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщили в пресс-службе постпредства США в Женеве.
"Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает нарушать ДРСМД. Россия не была готова объяснить, как планирует вернуться к полному и проверяемому выполнению документа", - цитирует "Корреспондент" слова Томпсон.
Она заявила, что США остаются привержены сделанному 4 декабря госсекретарем Майклом Помпео заявлению о том, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по документу, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.
"Наша позиция ясна. Россия должна уничтожить свою ракетную систему, не соответствующую [ДРСМД]. Делегация США проинформирует своих союзников и партнеров, в том числе НАТО, об этих дискуссиях", - добавила Томпсон.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков возложил ответственность за прекращение ракетного договора на США. Он заявил, что Россия после консультаций в Женеве убедилась, что США идут на слом Договора по ракетам. Кроме того, по словам Рябкова, США оказались не готовы к диалогу по беспилотникам, ракетам-мишеням и установкам Mk-41. Также он сообщил, что Россия предложила США ряд мер по прояснению характеристик ракеты 9М729, которую Вашингтон считает нарушающей ДРСМД.
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