Атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

До подій на Сході. Минулої доби у бою загинув український військовий, ще двох поранено. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку неспокійно було поблизу Новотошківського, Кримського та Трьохізбенки. На Донеччині ворог обстрілював опорні пункти армійців неподалік Пісків, Старогнатівки, Водяного та Чермалика.

А сьогодні вночі атакував оборонців Славного та Новоолександрівки. За даними розвідки, чотирьох окупантів знищено, трьох поранено.