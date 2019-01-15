На Донбасі 12 разів відкривали вогонь [ Редактировать ]
До подій на Сході. Минулої доби у бою загинув український військовий, ще двох поранено. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
На Луганському напрямку неспокійно було поблизу Новотошківського, Кримського та Трьохізбенки. На Донеччині ворог обстрілював опорні пункти армійців неподалік Пісків, Старогнатівки, Водяного та Чермалика.
А сьогодні вночі атакував оборонців Славного та Новоолександрівки. За даними розвідки, чотирьох окупантів знищено, трьох поранено.
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