Китайський апарат провів біологічний експеримент на зворотному боці Місяця [ Редактировать ]
Місячна бавовна. Китайський місяцехід "Чан'є-4" - провів перший в історії людства біологічний експеримент на зворотному боці Місяця. Про це повідомляє китайське космічне агентство.
Зонд доправив на Місяць шість біологічних зразків - бавовну, рапс, картоплю та дріжджі.
Згодом зонд передав на Землю знімки, на яких видно, що попри низьку гравітацію та підвищену радіацію - насіння дало перші паростки. Поки що проросла лише бавовна. Та вчені продовжують спостерігати за іншими зразками.
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