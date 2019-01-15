Місячна бавовна. Китайський місяцехід "Чан'є-4" - провів перший в історії людства біологічний експеримент на зворотному боці Місяця. Про це повідомляє китайське космічне агентство.

Зонд доправив на Місяць шість біологічних зразків - бавовну, рапс, картоплю та дріжджі.

Згодом зонд передав на Землю знімки, на яких видно, що попри низьку гравітацію та підвищену радіацію - насіння дало перші паростки. Поки що проросла лише бавовна. Та вчені продовжують спостерігати за іншими зразками.