Дванадцятьох українських моряків залишили під вартою до 24 квітня. Таке рішення сьогодні ухвалив Лефортовський суд Москви. Полонених розділили на шість груп. Слухання над кожною четвіркою проводили в різних залах. Захист українських моряків планує оскаржувати вирок у Європейському суді з прав людини.

Засідання триває від самого ранку. Судді заявили про закритий процес і попросили всіх - вийти із зали засідання. Клопотання захисту змінити підсудність на військовий суд відхилили. Полоненим морякам не дозволили покинути клітку і сісти поруч з адвокатами. Посилаючись на Женевську конвенцію, моряки відмовилися свідчити.

"Российские власти не хотят, чтобы позиция защиты о том, что украинские моряки являются военнопленными, что российские власти последовательно нарушают Третью Женевскую конвенцию, звучала открыто. Это своего рода политический страх перед правдой", - говорить Микола Полозов, адвокат.

Підтримати полонених до Росії приїхали родичі та європейські дипломати. Небайдужі під стінами суду влаштували поодинокі пікети. Рідним все ж вдалося поспілкуватися з моряками особисто, коли суддя пішла до нарадчої кімнати. До суду, разом з родичами військових, - прибула й український омбудсмен - Людмила Денісова.

"Це судилище над нашими військовополоненими моряками. Вже всі вказівки отримані судом, який прийме таке рішення, яке потрібно прийняти для пана президента, щоб він посилював свою справу в цьому питанні. Для того, щоб все ж таки докази мати, що наші військовополонені моряки - це звичайні злочинці, які порушили кордони Російської Федерації", - говорить Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини .

"Ми розраховуємо саме на міжнародний тиск. Я не юрист, не хочу оцінювати, але досвід показує, що жоден з українських і політв'язнів, і хлопців, які утримуються на території Російської Федерації, за рішенням суду додому не попав", - говорить Андрій Урсол, заступник командувача військово-морських сил України, капітан першого рангу.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада - російські військові незаконно захопили три українських судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі 24 моряки визнали себе військово-полоненими.