Новий скандал довкола престижної кіно-премії "Оскар". Найбільша акторська профспілка Сполучених Штатів - звинуватила її організаторів у тиску на акторів, щоб ті відмовились від участі в інших церемоніях нагородження.

Там наполягають - майстри сцени мають право відвідувати будь-які заходи, куди їх запрошують.

З початку року це вже другий оскарівський скандал. Комітет досі не визначився з місцем проведення церемонії, а тепер ризикують - ще й залишитися без ведучих.