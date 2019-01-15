Організаторів "Оскару" звинуватили у тиску на акторів [ Редактировать ]
Новий скандал довкола престижної кіно-премії "Оскар". Найбільша акторська профспілка Сполучених Штатів - звинуватила її організаторів у тиску на акторів, щоб ті відмовились від участі в інших церемоніях нагородження.
Там наполягають - майстри сцени мають право відвідувати будь-які заходи, куди їх запрошують.
З початку року це вже другий оскарівський скандал. Комітет досі не визначився з місцем проведення церемонії, а тепер ризикують - ще й залишитися без ведучих.
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