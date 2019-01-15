Фінів навчають бути русалками (відео) [ Редактировать ]
У Фінляндії запрацювали курси з плавання русалок. Кілька разів на тиждень прихильники цих казкових істот - пірнають у басейн, натягнувши кольорові хвости. Хто і навіщо вигадав ці незвичайні заняття - знає Ольга Жидецька.
Надворі лютує сувора фінська зима, а в цьому басейні вирує справжня казка. Відвідувачі курсів - жінки та чоловіки - одягають барвисті хвости-плавці й пірнають у блакитну воду.
Авторка курсу - вихователь дитсадка - розповідає: усе почалося, коли випадково придбала в крамниці русалчиного хвоста.
"Здійснилася моя дитяча мрія. Малою я завжди хотіла бути русалонькою чи навіть дельфіном. Але стати русалкою виявилося легше, це як напівлюдина", - говорить Майя Моттонен, професійна "русалка".
Дівчині неймовірно сподобалось, вона залучила до свого захоплення друзів. А вже ті порадили їй започаткувати курси. Тепер у "професійної русалки" від клієнтів немає відбою.
"Люди переважно думають, що це лише для дівчаток чи для жінок. Та я не згоден. Це для всіх. І для хлопців, і для дівчат - будь-якого віку та комплекції. Неважливо навіть, як давно ви навчилися плавати", - говорить Маркус Парвіанен, відвідувач курсів.
"Спробувавши вперше, я була вражена. Відчула неймовірну силу у воді", - говорить Анніка Ігатсу, відвідувачка курсів.
І це не дивно каже головна фінська русалка. Позаяк таке плавання добре тренує м'язи спини та ніг. А ще дарує незабутні позитивні емоції.
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