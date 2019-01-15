Зазвичай узимку тут тихо та порожньо

На Запоріжжі вовк напав на людей. Це сталося напередодні, неподалік Бердянська. Як наслідок - троє людей опинилися на лікарняних ліжках. Усі деталі - у наших кореспондентів.

Це один з дачних кооперативів неподалік Бердянська. Зазвичай узимку тут тихо та порожньо. Власники земельних ділянок навідуються лише на вихідні, каже один з постраждалих. Чоловік працює тут охоронцем. Того дня саме обходив територію.

"Напал сзади, сбил с ног. Пытался схватить за горло. Защищался. Искусал меня. Пены вроде не было. Но зубы большие были", - говорить Юрій Проматов, постраждалий.

Тепер чоловік уже кілька днів під крапельницею. У сусідній палаті бердянської лікарні інші жертви нападу хижака. Того ж дня вовк ледве не вкоротив віку двом жінкам. Вони й досі в шоковому стані - кажуть медики. Усім постраждалим надали необхідну допомогу та зробили щеплення від сказу.

"Двое больных, пострадавших - это укушенные раны мягких тканей в области кисти. И третья пострадавшая - это женщина, у которой множественные укушенные раны мягких тканей головы. Это волосистая часть головы, лицо. Раны очень обширные, загрязненные. С некрозами. И небольшие раны в области средней трети обеих предплечий", - говорить Едуард Гавриленко, завідувач травматологічного відділення Бердянської лікарні.

Здебільшого на людей можуть нападати лисиці чи єноти, зауважують медики. А вовків тут востаннє бачили кілька років тому - кажуть місцеві. Тоді хижаки, налякані війною, масово мігрували з Донбасу. Проте зустріти сіроманця вдень - велика рідкість. На полювання вовки виходять переважно вночі - додають лісники.

"Скорее всего, сто процентов это бешенство. Потому что днем волк на дачных массивах так просто не гуляет. Своим поведением, если он днем выходит охотиться - это уже говорит о не нормальном здоровье поведение волка", - говорить Максим Селіванов, працівник Бердянського лісгоспу.

Хижака, який покусав людей, таки вполювали. Самі ж дачники. Наступного дня. Чи була тварина хвора на сказ, визначить експертиза. Поки що ж у районі вирішили зробити щеплення від сказу всім домашнім тваринам. Про всяк випадок.