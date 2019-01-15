Дороги Львова замітає снігом [ Редактировать ]
Львівські дороги продовжує замітати снігом. Це аматорське відео зняв на телефон водій дорогою зі Львова поблизу міста Радехів. На кадрах видно абсолютно не почищену трасу. Навколо поля і жодних дерев вздовж шляху.
То ж добре видно як сильні пориви вітру та снігу засипають дорогу. Водночас, обласні служби звітують про добре розчищені шляхи в області. Та спецтехніку на дорогах.
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