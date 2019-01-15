Хоккеиста выгнали из команды за пьяный дебош [ Редактировать ]
Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Ярослав Косов устроил пьяный дебош в казанском отеле. Косов с командой прибыл в Казань на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом", но в заявку на игру не попал, сообщает "Сегодня".
Форвард остался в отеле, а спустя какое-то время устроил дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Косова доставили в ближайшее отделение полиции, в его отношении составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Хоккеиста оштрафовали на 500 рублей и отпустили. В тот же день "Нефтехимик" отчислил Косова.
Официального сообщения по этому поводу сделано не было, но игрок пропал из состава команды на сайте КХЛ.
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