Попытка разыграть церковные вопросы в предвыборной кампании - это нарушение Конституции и путь к религиозному конфликту. Об этом народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время совместного брифинга с наместником Киево-Печерской Лавры митрополитом Павлом во вторник, 15 января.

Юрий Бойко акцентировал, что сейчас происходит наступление на каноническую Украинскую православную церковь. «Начали с Почаевской Лавры – Министерство культуры пыталось расторгнуть договор, согласно которому они пользуются двумя храмами. Начались вызовы священнослужителей в СБУ. Сейчас пустили слухи, что что-то исчезло в Киево-Печерской Лавре. Всё это политика запугивания служителей церкви и прихожан. Приняли закон о переименовании церкви, на этой неделе будут пытаться принять законопроект о переходе приходов из одной церкви в другую. Это прямое вмешательство власти в церковные дела, прямое нарушение Конституции Украины и путь к религиозному конфликту», — подчеркнул оппозиционный политик.

По его словам, особенно циничным является то, что действующий президент использует церковные дела в своей предвыборной программе. «Граждан страны превратили в нищих, установили космические тарифы, цены растут, пенсии мизерные, продолжается война на востоке. Вместо того чтобы решать эти проблемы, начали наступление на каноническую церковь. Это очень плохо для государства», — сказал Юрий Бойко.

«В моей предвыборной программе будет пункт о том, что государство не должно вмешиваться в церковные дела. Священнослужители должны сами решать свои вопросы. А политики должны приходить в церковь как простые миряне. Если бы церковники сами решили объединиться и создать единую церковь, это можно было бы только приветствовать. Но сейчас это происходит под давлением президента, который даже не скрывает, что использует эту тему как элемент предвыборной программы. Четыре года он не думал о церкви, и на последнем году президентства решил заняться объединением», — резюмировал основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Согласно последнему социологическому опросу, проведенному с 5 по 12 января 2019 г. Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий, почти 70% украинцев недовольны курсом, которым ведет страну нынешняя власть. Было опрошено 2011 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.