В сети обнаружили самого неуклюжего дальнобойщика в мире. Видимо раньше мы заблуждались в утверждении о том, что водители фур паркуются феноменально аккуратно.

На кадрах видно, как водитель тщетно пытается загнать свой грузовик с прицепом к логистическому центру. Однако дальнобойщику не удалось благополучно припарковаться: он стукнулся о соседние прицепы несколько раз. На последок он решил врезаться в сооружение.

Однако, с горем пополам водителю все таки удалось припарковаться.

Ранее курьезное ДТП с лошадью "взорвало" сеть.