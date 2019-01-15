Неуклюжий дальнобойщик насмешил пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
В сети обнаружили самого неуклюжего дальнобойщика в мире. Видимо раньше мы заблуждались в утверждении о том, что водители фур паркуются феноменально аккуратно.
На кадрах видно, как водитель тщетно пытается загнать свой грузовик с прицепом к логистическому центру. Однако дальнобойщику не удалось благополучно припарковаться: он стукнулся о соседние прицепы несколько раз. На последок он решил врезаться в сооружение.
Однако, с горем пополам водителю все таки удалось припарковаться.
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