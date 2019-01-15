Володимир Гройсман зустрівся з інвесторам із Норвегії [ Редактировать ]
Норвезькі компанії збільшують інвестиції в Україну. Особливо в енергетичну галузь. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками норвезького бізнесу.
Зараз в Україні працюють понад п'ятдесят норвезьких компаній, а двосторонній товарообіг щороку зростає. Покращення інвестиційного клімату в Україні - залишиться одним із головних завдань уряду й надалі, наголосив прем'єр. Наприкінці місяця він уперше поїде до Норвегії з офіційним візитом для участі у бізнес-форумі.
"У нас є асболютно цікаві сфери, де ми можемо бути успішними як дві країни, як два національних бізнеса. Можна сказати що за останні кілька років і риторика бізнесу змінилась. Я пам'ятаю першу зустріч з бізнесом, коли було багато питань - неповернення ПДВ, інші зловживання, численні перевірки, сьогодні вже таких питань, слава богу немає, тобто це говорить про те, що лише більше нормального клімату буде в країні, це означає, що бізнес буде розвиватись", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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