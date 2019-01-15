30 років потому: чому тільки зараз виникла потреба провести аудит Києво-Печерської Лаври? [ Редактировать ]
Перевірки Мінкультом Української Православної церкви призводять до нових звинувачень. Зокрема, чиновники стверджують, що у Києво-Печерській Лаврі священики нібито втратили 10 цінних реліквій. Що відбувається насправді - дивіться далі.
Тридцять років тому в період з 1988 по 1991 рік УПЦ передали 829 реліквій. Серед них були релігійні предмети та інші церковні реліквії заповідник Києво-Печерська Лавра передав їх у постійне користування тодішньому наміснику Київо-Печерської Лаври Єліферію, тоді предстоятелем Української Православної Церкви був - Філарет.
Який пізніше очолив УПЦ Київського Патріархату. Реліквії передали двом новоствореним фондам. До першого увійшли головні християнські надбання. А в історико-допоміжний - відправили неоціненні раритети. Як саме відбувався розподіл - вирішував заповідник.
Хоча, згідно із офіційними документами 829 предметів передали Лаврі в постійне користування. Наступним наміснимком став мітрополіт павло. Питання, чому Мінкульт не опікувався долею реліквій майже 30 років - риторичне.
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