Перевірки Мінкультом Української Православної церкви призводять до нових звинувачень. Зокрема, чиновники стверджують, що у Києво-Печерській Лаврі священики нібито втратили 10 цінних реліквій. Що відбувається насправді - дивіться далі.

Тридцять років тому в період з 1988 по 1991 рік УПЦ передали 829 реліквій. Серед них були релігійні предмети та інші церковні реліквії заповідник Києво-Печерська Лавра передав їх у постійне користування тодішньому наміснику Київо-Печерської Лаври Єліферію, тоді предстоятелем Української Православної Церкви був - Філарет.

Який пізніше очолив УПЦ Київського Патріархату. Реліквії передали двом новоствореним фондам. До першого увійшли головні християнські надбання. А в історико-допоміжний - відправили неоціненні раритети. Як саме відбувався розподіл - вирішував заповідник.

Хоча, згідно із офіційними документами 829 предметів передали Лаврі в постійне користування. Наступним наміснимком став мітрополіт павло. Питання, чому Мінкульт не опікувався долею реліквій майже 30 років - риторичне.