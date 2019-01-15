Снігові кучугури на дорогах. На заході України замітає автошляхи. На відео, яке зняв на телефон один із водіїв поблизу міста Радехів на Львівщині, видно, що траса не чищена. Сильний вітер засипає її снігом. Хоча обласні служби запевняють - спецтехніка працює.

Небезпечно їхати й трасою Рівне-Луцьк. Через снігопад там майже неможливо розгледіти дорогу. Шляховики посипали підйоми піском, але вітер усе здув. На одному з відрізків дороги злетіла на узбічча багатотонна фура. Водій каже - їхав повільно, проте машену понесло.

"На горбі було переметено, слизько. Просто розвернуло мене. Самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактора вже зранку. В МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не допомогли", - говорить Богдан, водій фури.