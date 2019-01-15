Захід України замітає снігом [ Редактировать ]
Снігові кучугури на дорогах. На заході України замітає автошляхи. На відео, яке зняв на телефон один із водіїв поблизу міста Радехів на Львівщині, видно, що траса не чищена. Сильний вітер засипає її снігом. Хоча обласні служби запевняють - спецтехніка працює.
Небезпечно їхати й трасою Рівне-Луцьк. Через снігопад там майже неможливо розгледіти дорогу. Шляховики посипали підйоми піском, але вітер усе здув. На одному з відрізків дороги злетіла на узбічча багатотонна фура. Водій каже - їхав повільно, проте машену понесло.
"На горбі було переметено, слизько. Просто розвернуло мене. Самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактора вже зранку. В МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не допомогли", - говорить Богдан, водій фури.
по теме
Італію скувало снігом
Італія у крижаному полоні. Зима завітала у центральні та південні регіони - навіть на Сицилію. У селищах на схилах Апеннін вдарили морози до 11 градусів, подекуди випало майже два метри снігу. Транспорт працює з перебоями - через замети й ожеледицю на дорогах
Закарпаття накрило потужним снігопадом
На Україну насувається активний циклон. Найближчими днями погодні умови ускладняться до першого рівня небезпеки
На Рівненщині з траси злетіла багатотонна фура
Нерозчищеними залишаються дороги і на Рівненщині. Траса Рівне-Луцьк подекуди стала небезпечною через перемети. На відкритих ділянках снігом замітає так, що видимість дороги зменшується
Дороги Львова замітає снігом
Львівські дороги продовжує замітати снігом. Це аматорське відео зняв на телефон водій дорогою зі Львова поблизу міста Радехів. На кадрах видно абсолютно не почищену трасу. Навколо поля і жодних дерев вздовж шляху
В Альпах загинули 5 туристів
У Німеччині до боротьби з негодою залучили військових