Донька Дональда Трампа не стане президентом Світового банку [ Редактировать ]
Іванці не бути президентом... Світового банку, куди її сватав батько. Чому ця посада звільнилася? І які амбітні кар'єрні плани виношує "перша дочка Америки"? Дмитро Анопченко дізнався у Вашингтоні.
У світовому банку великі зміни. Його глава, Джим Йон Кім, який керував тут більше шести років, раптово вирішив покинути посаду, аби зайнятися бізнесом. Піде вже з першого лютого. За традицією новим президентом повинен стати громадянин країни, що є найбільшим акціонером - Сполучених Штатів, а тому - слово за Трампом.
І за інформацією газети Financial Times, він хотів призначити улюблену доньку, Іванку. Цю новину варто було їй з'явитися - коментували в новинах усіх телеканалів - доречі не тільки в Америці.
"Надходять численні повідомлення, що її кандидатуру розглядають на цей пост. Іванку, президентську дочку, вважають можливою кандидатурою. Чи здатна вона очолити Світовий банк? Те, що спочатку звучить як жарт, - насправді цілком ймовірно".
"Іванка Трамп те, Іванка Трамп се... про неї тільки й розмови... гість відповідає так, постійно таке враження, що це вона - перша леді Америки".
І ось зараз після на диво довгої паузи Білий дім зважився ці плани прокоментувати. Заявили мовляв, преса знову все наплутала. Іванка братиме участь у відборі кандидатів - але не як претендентка; а радник свого батька. Мовляв, допоможе вибрати правильну людину.
Отже її призначенню не бувати. Співробітники банку уперше зітхнули з полегшенням. І обіцяють із сьомого лютого розглядати резюме кандидатів і обирати прозоро. А серед претендентів - якщо вже Іванки в списку немає - за попередніми даними, можуть з'явитися заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас, глава Агентства США з міжнародного розвитку Марк Грін, екс-посол США при ООН Ніккі Гейлі і - що знову створить підстави для упереджених думок - чоловік президентської дочки, Джаред Кушнер.
А саму Іванку - за чутками з Білого дому - батько спробує... висунути в Конгрес аби звучне прізвище Трамп (нехай і не завдяки йому, так хоч через дочку) не сходило з язиків.
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