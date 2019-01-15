Вибух на шахті у Павлограді: лікарі просять донорів про допомогу [ Редактировать ]
Гірники, які постраждали під час вибуху на шахті в Павлограді 11 січня, досі у тяжкому стані. Життя двох чоловіків - під загрозою. В одного обгоріло 60 відсотків тіла, в іншого - 40.
Обох прооперували, глибокі рани закрили штучною шкірою. Інших трьох постраждалих вже перевели до стаціонару. Медики кажуть, усі необхідні ліки є, а от запасів крові та її компонентів - замало. Тож просять відгукнутися донорів.
"Дополнительная травма в часности ожоговая выводит на свет все те патологические процессы которые были до этого. То есть нам надо прождать 2-3 недели, чтобы за это время запотентезироватся поверхносным ранам. В дальнейшем угроза жизни будет уменьшаться", - говорить Дмитро Лящов, завідувач відділення реанімації опікового центру Дніпропетровської міської лікарні №2.
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