Життя двох чоловіків під загрозою

Гірники, які постраждали під час вибуху на шахті в Павлограді 11 січня, досі у тяжкому стані. Життя двох чоловіків - під загрозою. В одного обгоріло 60 відсотків тіла, в іншого - 40.

Обох прооперували, глибокі рани закрили штучною шкірою. Інших трьох постраждалих вже перевели до стаціонару. Медики кажуть, усі необхідні ліки є, а от запасів крові та її компонентів - замало. Тож просять відгукнутися донорів.

"Дополнительная травма в часности ожоговая выводит на свет все те патологические процессы которые были до этого. То есть нам надо прождать 2-3 недели, чтобы за это время запотентезироватся поверхносным ранам. В дальнейшем угроза жизни будет уменьшаться", - говорить Дмитро Лящов, завідувач відділення реанімації опікового центру Дніпропетровської міської лікарні №2.