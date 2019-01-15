14 января депутат Лейбористской партии Британии Тулип Сиддик перенесла роди ради того, чтобы принять участие в ключевом голосовании по соглашению Brexit, пишет Clutch.

Депутат британского парламента Тулип Сиддик находится на последнем месяце беременности. Врачи посоветовали ей делать кесарево сечение в понедельник или вторник. Однако женщина решила перенести процедуру на четверг, чтобы иметь возможность принять участие в голосование.

"Если мой сын появится на свет на день позже, чем советовали врачи, но это будет мир с большими шансами на мощные отношения между Британией и Европой, то это того стоит", - заявила политик.

Ранее Меркель исключила дальнейшие переговоры по Brexit.