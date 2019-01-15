У Болграді депутати "Опозиційної платформи - За Життя" підтримали мера Сергія Димитрієва на розгляданні справи проти нього [ Редактировать ]
В Одесі сьогодні знову розглядали справу мера Болграда Сергія Димитрієва. Раніше суд першої інстанції не відсторонив його від посади. Однак прокуратура оскаржила це рішення. Усі подробиці - у нашому матеріалі.
Сергій Димитрієв один з наймолодших міських голів в Україні: йому сорок років. Він представляє "Опозиційну платформу - За Життя". На його підтримку під судом зібралися місцеві мешканці. Вони кажуть, що кримінальне провадження проти Димитрієва - політичне замовлення.
"Мне кажется, что это человек, который борется за горожан, борется за свой город и он никогда не поступится ничем. Поэтому, я так думаю, что это политический заказ. Хотят сместить нашего мэра, чтобы провести свои выборы", - говорить Валерій Семенов, житель Болграда.
Прокуратура підозрює, що Димитрієв начебто вкрав бюджетні кошти, виділені на придбання вантажного автомобілю. Але мер це спростовує і показує: вантажівка - у комунальному автопарку. Крім того, чиновнику закидають - побиття місцевого підприємця у травні минулого року. Проте свідки це заперечують.
"Все обвинения, которые мне предъявляют, я считаю необоснованными. Какая цель у этого преследуется - ну, скорее всего, это связано больше с выборами, чтобы меньше было разговоров каких-то против действующей власти", - говорить Сергій Димитрієв, міський голова Болграда.
Підтримати болградського мера прийшли й однопартійці. Опозиціонери впевнені: правоохоронці діють за вказівкою зверху. Мовляв, під час виборів владі треба усунути ймовірного конкурента.
"И конечно же, если бы сегодня он пошел на поклон к ныне действующей власти и сказал: я присягаю вам на верность - поверьте мне - все бы это уже прекратилось все, что происходит сегодня вокруг всех этих событий свидетельствует еще об одном: о страхе власти перед своим будущем", - говорить Василь Бабанський, помічник народного депутата України Миколи Скорика.
"Техническая цель следующая Запугать всех остальных мэров для того, чтобы встречи Юрия Анатольевича, как кандидата в президенты, проходили, скажем, в другом режиме - не в таком благоприятном, как это было в городе Болград", - говорить Віктор Андрєєнков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
Наразі - вже в апеляційній інстанції - прокуратура знову клопоче про відсторонення Димитрієва від посади. Повна зала людей, але розгляд - зненацька зупиняється. Виявляється, суддям досі не надійшли матеріали справи. Отже засідання переносять: воно відбудеться цієї п'ятниці.
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