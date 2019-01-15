Понад 160 тисяч українців захворіли на грип лише за минулий тиждень. І хоча МОЗ запевняє, що про епідемію не йдеться - у дев'яти столичних школах уже зупинили навчання. До чого готуватися - дізнавався Гліб Гаврилов.

У зимовий період, зростає кількість хворих на грип скрізь - особливо у школах. Хворорба проявляється швидко. Кожен третій, хто контактував з носієм інфекції, може підхопити її. Щоб не піддавати захворюванню іще більшу кількість учнів, столичні школи почали закривати на карантин.

"Дуже стрімко кількість захворівших зростає, наприклад за один навчальний тиждень, коли ми вийшли з зимових канікул, кількість захворівших учнів зросла на 10% з 20 до 32%, тому ми вирішили закрити навчальний заклад", - говорить Світлана Кучук, директор школи №9 м. Києва.

У КМДА підтверджують кількість захворювань дійсно збільшилась. Від початку нового року у Києві зареєстровано майже 14 тисяч хворих. Половина з яких - діти. Чиновники запевняють - незважаючи на високу кількість захворювань, до епідемічного порогу далеко.

"Ситуація динамічна, по вчорашньому дню це було 5 шкіл, на сьогоднішній день це вже дев'ять, з яких три школи закриті повністю і в шести навчальних закладах окремі класи закриті на карантин. Я думаю, що загального карантину не буде, тому що такими вот локальними діями ми зможемо втримати ситуацію під контролем", - говорить Микола Поворозник, перший заступник київської міської голови.

Лікарі підтверджують, епідемії грипу - немає. Цього року українці хворіють на грип так само, як і у січні минулого року. Медики наголошують, - найчастіше хворіють ті, хто знаходиться у безпосередньому контакті з людьми, зокрема і діти. Найчастіше виявляють у хворих грип та кір. Через те і радять - вчасно робити щеплення.

"Я не скажу, что в этом году мы имеем какой-то подъем заболеваемости, который отличался бы от предыдущих двух-трех лет. Подвержены заболеваниям дети организованные, то есть дети, посещающие детские дошкольные учреждения и школы", - говорить Людмила Стежко, лікар.

Для того, щоб не поширювати захворювання, керівництво шкіл може самостійно визначати призупиняти навчання чи ні. Але робити це дозволяється лише тоді, коли відсутнє більше 20 відсотків учнів.