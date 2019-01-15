Соціологи опубліковали нові рейтинги кандидатів у президенти [ Редактировать ]
Нові рейтинги кандидатів у президенти оприлюднила сьогодні Агенція суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій. Згідно з опитуванням, якщо б вибори відбулися найближчої неділі, результати виглядали б так.
За Юлію Тимошенко готові голосувати 15 відсотків тих, хто піде на дільниці. На другому місці - Володимир Зеленський з майже 12 відсотками.
Лідера "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка підтримують 9,5 відсотків респондентів. Далі з невеликим розривом ідуть Анатолій Гриценко, нинішній президент Петро Порошенко та лідер радикальної партії Олег Ляшко.
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