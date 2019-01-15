У Франції розпочалися загально-національні дебати. На заклик президента - по всій країні з'явилися книги скарг та пропозицій, де громадяни можуть висловити свою думку з будь-якого питання.

А понад півтисячі мерів міст - зібралися на розмову з Еммануелем Макроном. Про що говорили - знає Олена Абрамович.

Щоб запустити загальнонаціональні дебати, Еммануель Макрон запросив мерів семисот міст до нормандського містечка Гран-Буртерульд, що за 130 кілометрів від Парижа. Тут є кілька пекарень, барів та ресторанів і жодного громадського транспорту. На роботу місцеві їздять на власних авто - до сусіднього міста за 20 кілометрів звідси. Тож це репрезентативна і вдала місцина для дискусії про головні проблеми "жовтих жилетів": податки на пальне, стандарти життя та соціальну справедливість, каже мер.

"Люди заінтриговані візитом президента. І це правда. Адже до містечка, де лише 3 тисячі населення, ніколи не здійснюють таких важливих візитів", - говорить Вінсент Мартен мер міста Гран-Буртерульд.

Місцеві підприємці про всяк випадок прикрили вітрини і позабирали з вулиць столи та стільці - раптом демонстранти влаштують бійки. У мерії, як і в інших п'яти тисячах районів, з'явилися "книги скарг та пропозицій". І французи вже почали робити в них записи. На прохання президента Макрона радять, які податки знизити, на що держава має витрачати гроші передусім, і чи варто частіше проводити референдуми.

Це - досить складний і поганий початок, але побачимо. Це має допомогти привнести нові ідеї. Ось для чого це робиться. Але мені здається, у нас трохи впертий уряд.

Немає сенсу запускати ці дебати. "Жовті жилети" все одно не здадуться. Як на мене, це тільки затягує проблеми. Макрон намагається виграти час - ось і все.

Тим часом "жовті жилети" збираються на під'їздах до міста. Заклик президента до "національних дебатів" надихнув не всіх.

"До цього часу він узагалі не слухав нас, ані трохи не переймався, ми для нього - просто пішаки. Він наполягає на своєму, а ми - на своєму. Ми його роботодавці, ми його випробували, і зовсім не задоволені тим мізером, який він зробив, тому хай йде у відставку", - говорить Дельфін, протестувальниця з французького регіону Ер.

Національні дебати з мерами наживо, а з громадянами - через книги та інтернет - Еммануель Макрон планує проводити два місяці. А ще за 4 тижні після цього обіцяє надати свої висновки.