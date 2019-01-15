Трирічна Софія потребує допомоги. У дівчинки онкологічне захворювання крові. Про хворобу батьки дізналися лише місяць тому і одразу вирушили на лікування до Ізраїлю. Аби побороти недугу потрібно 160 тисяч доларів. Така сума для родини - непідйомна.

Цю трирічну дівчинку звати Софія. І ще восени ніхто не здогадувався, що грайлива, активна дівчинка буде змушена боротися із страшною хворобою. Про все дізналися випадково. одного разу помітили збільшений лімфовузел.

"Cделали обследование крови и обнаружили в крови заболевание и уже дальше врач онкогематолог поставил нам диагноз острый лемфобластный лейкоз", - говорить Олена Зеленська, мама Софії.

"Болезнь прогресировала уже 2-3 месяца. Для всех это был шок и никто никогда в жизни не мог представить, что это нас коснеться, просто все плакали. Я понимал, что нужно действовать, что-то делать. Но я переживал, что я не справлюсь с этим", - говорить Ігор Зеленський, батько Софії.

Одразу ж у Києві Софія пройшла гормонотерапію, як перший крок до хімії. За три дні батьки зробили неймовірне. За допомогою друзів та родичів зібрали перші 40 тисяч долларів на лікування. І дівчинка разом із мамою вирушили у клініку в Ізраїль. Вже місяць Софія проходить там інтенсивну хіміотерапію. Лікування - каже мама - дуже виснажливе. Однак ефективне. Це підтверджують і лікарі.

"Девочка поступила в тяжелом состоянии в сердине декабря прошлого года за месяц прошедший с начала лечения состояние существенно улучшилось и прогнозы в данном случае очень хорошие", - гвоорить Юрій Ранков, лікар-куратор.

Попереду ще тривалий курс лікування - майже два роки. А поки Софійка з мамою там, батько вдома, попри все, намагається зібрати необхідні кошти, аби врятувати життя донечці. Однак сума для родини непідйомна.

"Предварительно нам озвучили суму лечения нашего диагноза 160 тысяч долларов. мы уже насобирали на сегодняшний день 80 тысяч. Мы обычные люди от зарплаты до зарплаты. У нас нет накоплений, депозитов, счетов в банке этого всего нет", - говорить Ігор Зеленський, батько Софії.

"Нам важна любая помощь, любые сумы. К сожалению суммы постоянно растут", - говорить Олена Зеленська, мама Софії.

Бойова від народження саме так Ігор описує свою доньку. Щоб не сталося, де б не впала, як би не вдарилась витримує усе. Тож впевнений і з цією хворобою вона також впораєтсья.

Курс інтенсивної хіміотерапії вже майже закінчився. Тепер потрібно якомога швидше розпочати наступний етап лікування. Він триватиме півроку. Батьки просять небайдужих, допомогти врятувати їхню дівчинку.

Реквізити для допомоги:

Карта "Приватбанку"

5168 7427 2320 3174 Зеленський Ігор Анаталійович

(батько Софії)