Адвокат Геннадия Дронова, одного из фигурантов дела резонансного ДТП в Харькове, подал ходатайство о вызове в суд специалистов Днепровского института судебных экспертиз. Суд отказал ему в удовлетворении этого ходатайства, передает "УНН".

Адвокат Дронова Сергей Перепелица хотел вызвать экспертов, в частности, для разъяснения, почему в обвинительном акте указано, что подозреваемый нарушил три пункта ПДД, а в заключении экспертов указано только два. Кроме того, ему было непонятно, каким образом установленна скорость движения Зайцевой. Прокурор Игорь Омельченко попросил суд отказать в удовлетворении данного ходатайства.

По его словам, экспертиза была проведена экспертами, которые не имеют соответствующей специальности и которые не имели права исследовать фото- и видеоматериалы. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь поддержала сторону обвинения и возразила подачи ходатайства. По ее словам, экспертиза имеет признаки недопустимости и была проведена с многочисленными нарушениями действующего законодательства. Суд отказал адвокату Дронова в удовлетворении этого ходатайства.

Ранее стало известно, что эксперты установили скорость машины Зайцевой.