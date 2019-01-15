Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой пошла на радикальные меры [ Редактировать ]
Адвокат Геннадия Дронова, одного из фигурантов дела резонансного ДТП в Харькове, подал ходатайство о вызове в суд специалистов Днепровского института судебных экспертиз. Суд отказал ему в удовлетворении этого ходатайства, передает "УНН".
Адвокат Дронова Сергей Перепелица хотел вызвать экспертов, в частности, для разъяснения, почему в обвинительном акте указано, что подозреваемый нарушил три пункта ПДД, а в заключении экспертов указано только два. Кроме того, ему было непонятно, каким образом установленна скорость движения Зайцевой. Прокурор Игорь Омельченко попросил суд отказать в удовлетворении данного ходатайства.
По его словам, экспертиза была проведена экспертами, которые не имеют соответствующей специальности и которые не имели права исследовать фото- и видеоматериалы. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь поддержала сторону обвинения и возразила подачи ходатайства. По ее словам, экспертиза имеет признаки недопустимости и была проведена с многочисленными нарушениями действующего законодательства. Суд отказал адвокату Дронова в удовлетворении этого ходатайства.
Ранее стало известно, что эксперты установили скорость машины Зайцевой.
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