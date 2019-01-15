15 января в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Он находится в районе Вестлэнд, где проживает много иностранцев. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка "Аш-Шабаб", пишет издание "Факты".

Сначала рядом с отелем взорвались три легковых автомобиля. По всей видимости, они были начинены взрывчаткой. Затем смертник привел в действие бомбу, закрепленную у него на теле, прямо при входе в Dusit. Вслед за ним в холл гостиницы ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по работникам отеля и постояльцам.

На улице началась паника. Люди выбегали из гостиницы и соседних ресторанов и кафе. Некоторые выпрыгивали из окон. Точное число убитых и раненых пока никто не сообщает. Очевидцы утверждают, что видели не менее пяти трупов.

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