В Британии парламентарии готовятся выразить вотум недоверия Терезе Мэй [ Редактировать ]
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что уже внес на рассмотрение парламента Великобритании предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй.
Как передает BBC, он это сделал сразу после провала голосования парламента по соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
По словам Корбина, сегодняшнее голосование парламента является крупнейшим поражением для правительства с 1920-х годов.
Лидер палаты общин, член Консервативной партии Андреа Лидсом заявила, что палата рассмотрит предложение о вотуме недоверии правительству в среду, 16 января.
Глава Шотландской национальной партии (SNP) Ян Блэкфорд отметил, что его партия поддержит вотум недоверия.
Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе из ЕС.
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