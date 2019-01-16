Известная певица подала в суд на отца [ Редактировать ]
Популярная американская певица Рианна подала в суд на своего отца, сообщает TMZ.
Артистка обвиняет Рональда Фенти в том, что он использовал ее бренд одежды и косметики Fenty и их родство для того, чтобы начать свой собственный бизнес. В 2017 отец Рианны создал агентство по развитию талантов Fenty Entertainment.
По мнению певицы, отец использует созданную ей репутацию бренда Fenty для продвижения собственного бизнеса. Кроме того, он выдавал себя за ее официального представителя и пытался организовать без ее согласия 15 ее концертов в Латинской Америке.
Несмотря на многочисленные письма певицы, ее отец продолжал зарабатывать на созданной Рианной марке. Певица просит суд запретить ему использовать название Fenty и возместить нанесенный ей ущерб.
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