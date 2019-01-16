Биткоин: курс криптовалюты снова упал [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова обвалился.
Теперь за монету предлагают $3 559,86
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $119,82;
- Ripple $0,32180;
- Bitcoin Cash $126,82;
Ранее мы сообщали о повышении пенсии в Украине.
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