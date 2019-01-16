На небе растущая Луна в Стрельце. День милосердия, сострадания и любви. Хорошо дарить подарки близким людям, проявлять милосердие. Нельзя ссориться, ненавидеть других и сердиться на кого-либо. Желательно сделать доброе дело, но не позволять себя использовать и не ждать благодарности взамен.

Овен

Нужно обратить внимание на свои сомнения. Они могут быть предупреждением. Наблюдайте и старайтесь уберечься от опрометчивых шагов, не дайте втянуть себя в авантюру приятным на вид незнакомцам. Больше ходите пешком, если хотите сбросить вес.

Телец

Нужно быть внимательными с финансовыми документами, а также избегать сомнительных предложений. Если же попали в беду, помните, что всегда можно найти выход. Нужно больше доверять друзьям, тем более, что сейчас вам нужна их поддержка.

Близнецы

Не нужно поддаваться первому впечатлению при знакомстве с людьми. В непростых вопросах на работе попробуйте взглянуть на ситуацию иначе. Вам придется ответить за все невыполненные обещания, поэтому напрягитесь и ответьте за свои слова.

Рак

Сегодня стоит заниматься только теми делами, которые гарантировано могут принести хороший результат. Уделите время возможным изменениям в кругу общения. Ведите себя вежливо даже с теми, с кем не очень-то и хочется общаться.

Лев

Все ваши усилия и старания окупятся вдвойне. Если вы готовы сложить руки, то точно упустите свой шанс один на миллион. Не стоит принимать трудные решения в одиночку, посоветуйтесь с родными, что развеять сомнения и ни о чем не жалеть.

Дева

Многие представители знака могут быть недовольны тем, что не могут найти себе интересное занятие. В таком случае можно отправиться на шопинг, даже если кажется, что на это нет настроения - аппетит приходит во время еды :)

Весы

В этот день вас может ждать много открытий. Все события будут взаимосвязаны, поэтому запоминайте все. Чтобы не наделать ошибок, следите, как делают другие в таких же ситуациях, согласитесь, лучше учиться на чужих ошибках.

Скорпион

Старайтесь никуда не опаздывать и не упускать из виду никого из подчиненных или тех, кто вам дал обещание. Некоторые события могут потерять смысл, если вы будете долго думать, быть или не быть. Сейчас не время экономить, покупайте только качественную косметику.

Стрелец

Закройте глаза на свои страхи и опасения. Боязнь вызвана тем, что вы не до конца осознаете свои силы и возможности. С вашим потенциалом можно делать запросы жизни куда смелее. Научиться контролировать эмоции поможет йога.

Козерог

Вашей смелости можно будет только позавидовать, вы, словно супергерой, сможет решать такие дела, что сами себе не поверите. Используйте коллективную работу в свою пользу. Позвольте себе замахнуться на то, на что раньше не решались.

Водолей

Ритм жизни наконец-то выровняется и станет таким, как вам удобно. Чтобы не нарушить идиллию, не участвуйте в спорах и соревнованиях. Также не стоит идти на уступки или пытаться выслужиться, если не хотите потерять авторитет.

Рыбы

Нельзя сопротивляться обстоятельствам на работе, потому что рано или поздно все, что должно произойти - произойдет. Избегайте крайностей и жестких принципов, ведь чаще всего категоричность - признак глупости.

Ранее мы писали о самых самовлюбленных знаках зодиака.