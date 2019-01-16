В результате атаки террористов в столице Кении Найроби погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, среди убитых один гражданин Британии и один американец.

По данным ВВС, министр внутренних дел Кении Фред Матианг заявил, что захваченный террористами гостиничный комплекс DusitD2 в Найроби полностью взят под контроль полицией, все гражданские освобождены.

Отметим, что официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, что взрыв на территории гостинично-офисного комплекса DusitD2 прогремел 15 января. После произошла перестрелка. Ранее очевидцы сообщали о пятерых погибших. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб, связанная с Аль-Каидой.