Национальный банк Украины на 16 января 2019 года понизил курс гривны более чем на 14 копеек – до 28,16 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2816,6809 гривны (+14,3135);

– 100 евро – 3217,7763 гривны (+4,3016).

Напомним, что курс криптовалюты, в свою очередь, резко упал.