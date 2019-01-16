Курс доллара в Украине стремительно растет [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 16 января 2019 года понизил курс гривны более чем на 14 копеек – до 28,16 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2816,6809 гривны (+14,3135);
– 100 евро – 3217,7763 гривны (+4,3016).
Напомним, что курс криптовалюты, в свою очередь, резко упал.
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