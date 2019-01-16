"Газпром" зірвав переговори щодо транзиту російського палива [ Редактировать ]
"Газпром" зірвав переговори з Україною та ЄС щодо транзиту російського палива. Представники від РФ не з'явилися на зустріч. На ній планували підготувати договори про транзит російського газу з 2020 року.
У вітчизняному МЗС переконані: таким чином Москва відтягує час, щоб завершити спорудження газогону "Північний потік 2", та остаточно відмовитися від транзиту енергоресурсу українською територією.
"Це концепція така - нахабно продавити свою позицію з будівництвом "Північного потоку", а на українському напрямі просто проігнорувати ці переговори, і потім сказати нам взагалі цей формат не цікавий. Власне "Газпром" руйнує позицію тих, хто адвокутує сценарій, який вигідний для "Газпрому", що в принципі є такою ведмежою послугою "Газпрому" навіть для німецького уряду", - заявив Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України.
по теме
"Северный поток-2": посол США назвал истинную цель России
"Северный поток-2" разработали лишь с целью создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа
В Евросоюзе требуют немедленно освободить украинских моряков
В ЕС также напомнили историю задержания Павла Гриба, который был похищен и незаконно арестован в России
Переговоры по газу с Россией: Климкин озвучил украинскую позицию
Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, отметил Климкин
"Нафтогаз" выдвинул условия "Газпрому"
Коболев озвучил предложения на "газовых" переговорах
Україну назвали головною ціллю інфовійни Росії
Україна залишається головним об'єктом інформаційної війни, яку веде Росія. Такий висновок зробили аналітики проекту "ЄС проти дезінформації"