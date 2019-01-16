"Газпром" зірвав переговори з Україною та ЄС щодо транзиту російського палива. Представники від РФ не з'явилися на зустріч. На ній планували підготувати договори про транзит російського газу з 2020 року.

У вітчизняному МЗС переконані: таким чином Москва відтягує час, щоб завершити спорудження газогону "Північний потік 2", та остаточно відмовитися від транзиту енергоресурсу українською територією.

"Це концепція така - нахабно продавити свою позицію з будівництвом "Північного потоку", а на українському напрямі просто проігнорувати ці переговори, і потім сказати нам взагалі цей формат не цікавий. Власне "Газпром" руйнує позицію тих, хто адвокутує сценарій, який вигідний для "Газпрому", що в принципі є такою ведмежою послугою "Газпрому" навіть для німецького уряду", - заявив Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України.