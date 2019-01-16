Гірники, які постраждали під час вибуху на шахті в Павлограді 11 січня, досі в тяжкому стані. Життя двох чоловіків під загрозою. В них - обширні опіки. Обох прооперували, глибокі рани закрили штучною шкірою.

Медики кажуть, усі необхідні ліки є, а ось запасів крові та її компонентів - замало. Тож просять відгукнутися донорів.

"Дополнительная травма, в частности, ожоговая выводит на свет все те патологические процессы, которые были до этого. То есть нам надо прождать 2-3 недели, чтобы за это время запотентезироватся поверхностным ранам. В дальнейшем угроза жизни будет уменьшаться", - говорить Дмитро Лящов завідувач відділення реанімації опікового центру Дніпропетровської міської лікарні №2.