Вибух на шахті в Павлограді: життя двох гірників під загрозою [ Редактировать ]
Гірники, які постраждали під час вибуху на шахті в Павлограді 11 січня, досі в тяжкому стані. Життя двох чоловіків під загрозою. В них - обширні опіки. Обох прооперували, глибокі рани закрили штучною шкірою.
Медики кажуть, усі необхідні ліки є, а ось запасів крові та її компонентів - замало. Тож просять відгукнутися донорів.
"Дополнительная травма, в частности, ожоговая выводит на свет все те патологические процессы, которые были до этого. То есть нам надо прождать 2-3 недели, чтобы за это время запотентезироватся поверхностным ранам. В дальнейшем угроза жизни будет уменьшаться", - говорить Дмитро Лящов завідувач відділення реанімації опікового центру Дніпропетровської міської лікарні №2.
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