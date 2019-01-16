На Донбасі зазнав поранення український військовий [ Редактировать ]
Розпочинаємо з новин зі сходу. Там минулої доби зазнав поранення один український військовий. Ворог порушив режим тиші двічі. Із гранатометів атакував наші опорні пункти неподалік Славного та Новоолександрівки.
В штабі Об'єднаних сил також попередили про ймовірний збій у роботі пропускних пунктів через ремонт двох високовольтних ліній поблизу Майорська. Лагодитимуть їх до 24 січня. Докладніше про ситуацію на передовій - Геннадій Вівденко.
Під Мар'їнкою группи бойовиків підходять до наших траншей на відстань п'ятдесяти метрів. Відкривають вогонь зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів. Особливо непокоїть наших бійців пересування бронтехніки з того боку, і вони це добре чують.
"В основном гусеничная - "бехи". Может и танки даже. Они собираются за терриконами. Гул стоит, по ночам передвижение", - говорить Антон, військовослужбовець ЗСУ.
Поруч уже передмістя окупованого Донецька. Щодня в напівзруйнованих будинках там роблять так звані "лігва" ворожі снайпери. Вчора ледь не влучили в Олександра.
"Вот пуля просивестела и ага. Обстрілюють весь час це відкрита місцевість. Це снайпер або одноглазні, як ми іх називаєм. С териконів стріляють, ну, регулярно. Ми там не ходим і вас не запрошуємо", - говорить Олександр, військовослужбовець зЗСУ.
На сусідній позиції була чергова вогнева атака ворога. Один боєць поранений у ногу. Противник - за даними розвідки, намагався зайти в наш тил у цьому районі. Розслаблятися тут небезпечно.
"Провіряють нас знаходимся ми на позиціях чи не знаходимся. Населення. Тут дома стоять люди ж проживають, може зачепити цивільну особу", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Ранковий мороз відступає, раптом настає потепління. Погода на Донбасі дуже мінлива.
Бійці не зважають, Украіну захищатимуть у будь-яку погоду. Жартують - на сторожі навіть сніговик біля однієї з позицій.
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