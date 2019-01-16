Ураган темной материи на огромной скорости несется к Земле [ Редактировать ]
Сквозь всю Солнечную систему к Земле мчится поток неизвестной темной материи. Перемещение вещества происходит с огромной скоростью (500 км в секунду), а что именно к нам летит - загадка для ученых. Об этом сообщает журнал Physical Review D.
Зафиксировали темную материю специалисты из Университета Лестера. Уловлений сигнал может раскрыть существование аксионов - некоторых частиц, которые и составляют черную материю.
На данный момент темная материя вообще не изучена, она является одной из величайших загадок Вселенной. Поэтому ее приближение к Земле - это шанс наконец узнать хоть что-то о ней. Вещество, которое огромной скорости мчится кЗемли, невозможно увидеть, ее нельзя потрогать. Ее можно обнаружить только в случае анализа электромагнитного излучения в космическом пространстве.
По словам экспертов, неизвестное вещество не должна представлять опасность для живых существ. Нам же остается лишь надеяться, что так оно и будет.
Пока неизвестно даже, когда именно темная материя пройдет мимо нашей планеты и ее смогут изучить ученые.
Отмечается, что вещество составляет четверть всей материи Вселенной.
Ранее мы писали о том, что у Земли меняется магнитный полюс.
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