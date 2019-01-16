Изучая природу небесных тел, специалисты из NASA пришли к выводу, что наша планета погрузится во тьму на 15-дневных суток при столкновении Венеры и Юпитера с параллелизмом. Ученые немедленно распространили эту информацию в социуме с целью предупредить об опасности. Об этом сообщает Тranskarpatia.

На сегодняшний день в администрации американского президента уже находится на рассмотрении документ, который описывает причины и последствия этого явления. Ученые считают, что это затмение поистине уникальное, однако его процессы могут нести смертельно опасные последствия для всех живых организмов на нашей планете. По мнению специалистов, эти процессы произойдут в ноябре этого года. Так, с 15 по 29 ноября Землю накроет мрак.

Ученые склонны считать, что произойдет глобальное затемнение из-за того, что две планеты и параллелизм сойдутся вместе в один момент. Венера пройдет на юго-западе от Юпитера и осветит вторую планету в 10 раз ярче, чем обычно поступает света на ее поверхность. В свою очередь, на Юпитере состоится нагрев газов, в процессе чего начнутся необратимые химические процессы, выделяющие водород. Он выйдет в открытый космос и может дойти до Солнца. Вступив в реакцию с солнечной радиацией, водород взорвется на его поверхности. Мощность процесса заставит Солнце нагреться до отметки в 9000 Кельвинов. Для Солнца это будет не малым потрясением, поэтому для восстановления понадобится 15 дней. За это время привычный яркий свет солнца изменится на синий цвет, это означает, что Солнце частично повреждено.

Примечательно, что эта информация была известна правительству еще во время президентства Барака Обамы. Тогда глава NASA Чарльз Болден написал свой доклад (над которым работали многие специалисты научного агентства) на тысячу страниц о том, что будет происходить и как это может сказаться на нашей планете. Однако до сих пор в СМИ лишь изредка появлялись комментарии по данному вопросу.

Учитывая то, что вся земная жизнь напрямую зависит от солнечной энергии, 15-дневная темнота - это огромный период для нашей природы. И хотя затмение Солнца не означает, что на всей Земле наступит полный мрак, недостаток той самой солнечной энергии может спровоцировать начало необратимых процессов в нашей природе.

Однако чтобы исследовать все процессы, которые, возможно нас ждут уже в ноябре этого года, стоит апеллировать к тому опыту, который уже был у наших ученых. Так, затмение Солнца наблюдалось 25 марта этого года. Как тогда сообщили ученые, солнечные лучи "запутались" в атмосфере Венеры. По сути это такой процесс, который состоится в августе 2017 года, то есть планета стала между Землей и небесным светилом. Однако это явление было заметным с 7:00 утра до 19:00 вечера. Тьма тогда не наблюдалась, просто солнечные лучи преломляются и не долетали до земной поверхности. Данный процесс можно было наблюдать даже без специальной техники, а в сети появлялись фото космической аномалии, снятые с помощью любительской техники.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что полное затмение Солнца состоится 21 августа этого года. По данным ученых, это первое подобное явление после погружения Земли во тьму 1918 года. Однако стоит отметить, что данный процесс будет наблюдаться всего полчаса. Тогда Луна пройдет по траектории между Землей и Солнцем, что и станет причиной затмения, которое можно будет увидеть с нашей планеты. Как утверждают специалисты, наблюдать за этим процессом можно будет из двух ракурсов, один поможет увидеть так называемый "умбрал", другой - полутень (достаточно редкое природное явление).

Однако возвращаясь к вопросу о 15-дневной темноте, вполне логично спросить: чем данные процессы чреваты для людей? С точки зрения медицины, затмение действительно несет в себе опасность для человека. По утверждению ученых, еще в одну-две недели до погружения Солнца во тьму люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, начинают испытывать дискомфорт. В этот период не редкостью является повышение количества инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Что касается природы, то в период затмения не редкостью становятся природные катаклизмы. Примечательно, что до и после данных процессов на Земле наблюдаются землетрясения, цунами и штормы.

Учитывая, что собранные материалы были присущи для затмений, которые длились не более 24 часов, вопрос о 15-дневном мраке на Земле действительно становится потенциальной опасностью для всей планеты. Пока ученые воздерживаются от официальных комментариев по поводу того, что же может произойти в результате такого длительного наблюдения солнечных аномалий.

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