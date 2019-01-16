Мода на білкові продукти дісталася собачого раціону. У Великій Британії почали виготовляти корм із комах. Чи смакує він чотирилапим і в чому користь такого харчування - далі в сюжеті.

Четверо піддослідних песиків з апетитом наминають сухий корм. На вигляд звичайні кубики з упаковки. Однак вони особливі, адже виготовлені з комах. Точніше, з їхніх личинок. Такий раціон для чотирилапих розробили екоактивісти.

"Зараз про це говорять усюди. Дедалі більше людей стають еко-свідомими. Думаю, такий корм сприятиме збереженню довкілля, а це покращить наше життя", - говорить Рорі Каулем, ветеринар-хірург.

Більшість кормів, представлених на ринку, виготовляють з м'яса. Його виробництво розробники корму вважають шкідливим для планети, оскільки воно потребує значних природних ресурсів. Домашні улюбленці, як показують дослідження, споживають п'яту частину всього м'яса і риби у світі. При цьому собаки залишають удвічі більший вуглецевий слід, ніж автомобілі. Така статистика змусила активістів замислитися над альтернативою.

"Порівняно з рогатою худобою, нашим личинкам потрібна крихітна ділянка землі. До того ж, це не вимагає великих витрат води, а викиди вуглецю - мінімальні. І ніхто не скидає в річку відходи", - говорить Том Нейш, розробник корму.

Новинка вже з'явилася на прилавках британських крамниць. Покупці ще вагаються, чи купувати - з огляду на екзотичність складу цього корму. Проте розробники сподіваються, що чудова оцінка, яку чотирилапі споживачі поставили сухим кубикам, змусить власників змінити своє ставлення. Тож фірма вже розробляє аналогічне меню для котів.