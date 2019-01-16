Ранкові зведення зі сходу країни. Минулої доби там зазнав поранення один український військовий. П'ять разів ворог порушив режим тиші.

З великокаліберних мінометів і кулеметів атакував опорні пункти Об'єднаних сил біля Кримського, а з гранатометів бив неподалік Славного та Новоолександрівки. За даними розвідки, чотирьох бойовиків знищено.

Крім того, в штабі ООС застерегли про ймовірний збій у роботі пропускних пунктів через ремонт двох високовольтних ліній поблизу Майорська. Лагодитимуть їх до 24 січня.