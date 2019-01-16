Взрыв жилого дома в России: число жертв возросло [ Редактировать ]
Спасатели извлекли тело еще одной жертвы частичного обрушения дома в городе Шахты в Ростовской области России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС России.
Представитель экстренных служб отметил, что спасатели извлекли тело последнего, пятого погибшего. Поисковая операция завершена.
Напомним, в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате чего обрушились два этажа.
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