Крещение Господне 2019: кому нельзя купаться в проруби [ Редактировать ]
19 января отмечает важный религиозный праздник - Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь. Но далеко не всем можно купаться в проруби на Крещение. Об этом пишет Тelegraf.
Медицинские противопоказания для осуществления данного действия актуальны для тех, кто имеет следующие проблемы со здоровьем:
Крещение Господне 2019: традиции праздника и обряды ритуального омовения
- Сердечно сосудистая система: порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония, инфаркт
- Нервная система: эпилепсия, неврит, склероз сосудов головного мозга
- Эндокринная система: сахарный диабет
- Опорно-двигательный аппарат: остеоартроз, ревматизм, радикулит
- Система органов дыхания: бронхит, астма, отит
- Мочевыделительная система: почечная недостаточность, простатит, аденома простаты, цистит.
Для неподготовленного человека купание в день, когда наступает Крещение должно ограничиться одной минутой контакта организма с ледяной водой. Детям до трёх лет окунаться в ледяную воду вообще нельзя из-за возможного переохлаждения организма.
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