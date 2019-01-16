Знаменитый украинский артист Владимир Зеленский по мнению Евгения Кошевого спас его от гибели в молодости. Об этом сообщает издание "Бизнес.медиа".

"Игла - это максимум два года жизни. Из этих 40% (его друзей и знакомых, которые сидели на наркотиках) осталось 20%. Прошло 18 лет. За это время могло не стать и их. Поэтому я себя и зачислил в тот момент к этим людям", - рассказал в интервью Евгений Кошевой.

Как объяснил артист, команде юмористов он обязан не только финансовым благополучием, но и своей жизнью. В откровенном интервью он рассказал что если бы не команда, он превратился бы в наркомана, и неизвестно как закончил бы и вообще был ли жив.

По мнению Кошевого, в данной ситуации это очень распространенная история, так как в его родном Алчевске молодым людям перспективно работать не было, где поэтому люди или ехали оттуда навсегда, или становились на неверный путь в жизни и этим медленно себя губили.

Ранее Зеленский предупредил украинцев об опасности.