Зеленский спас Кошевого от смерти [ Редактировать ]
Знаменитый украинский артист Владимир Зеленский по мнению Евгения Кошевого спас его от гибели в молодости. Об этом сообщает издание "Бизнес.медиа".
"Игла - это максимум два года жизни. Из этих 40% (его друзей и знакомых, которые сидели на наркотиках) осталось 20%. Прошло 18 лет. За это время могло не стать и их. Поэтому я себя и зачислил в тот момент к этим людям", - рассказал в интервью Евгений Кошевой.
Как объяснил артист, команде юмористов он обязан не только финансовым благополучием, но и своей жизнью. В откровенном интервью он рассказал что если бы не команда, он превратился бы в наркомана, и неизвестно как закончил бы и вообще был ли жив.
По мнению Кошевого, в данной ситуации это очень распространенная история, так как в его родном Алчевске молодым людям перспективно работать не было, где поэтому люди или ехали оттуда навсегда, или становились на неверный путь в жизни и этим медленно себя губили.
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