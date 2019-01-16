Захід України замітає снігом [ Редактировать ]
Захід України й далі замітає снігом. Це відео зняв на телефон водій поблизу міста Радехів, на Львівщині. На ньому видно - траса не чищена. Навколо поля і жодного дерева. Тож через сильний вітер на проїжджій частині - перемети. Водночас обласні служби звітують: дороги чисті, спецтехніка працює.
Сніжить і на Рівненщині. На деяких ділянках траси "Рівне-Луцьк" їхати небезпечно - автошляхи замело і їх не видно. Дорожники посипали підйоми піском, але цього замало.
Між селами Карпилівка та Бронники з траси злетіла багатотонна вантажывка. Водій каже: їхав не швидко, проте його понесло, і розвернуло на 180 градусів.
"На горбі було переметено, слизько. Просто розвернуло мене. Самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактора вже зранку. В МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не допомогли", - говорить Богдан, водій фури.
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