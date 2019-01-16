У США "шатдаун" триває понад три тижні

А в Сполучених Штатах "політична пауза" - найтриваліша за всю історію. Вже понад 3 тижні в країні не працюють урядові структури. Кого в цьому звинувачують американці? І чи запровадять у штатах надзвичайний стан?