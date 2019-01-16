У Женеві завершилися переговори США та Росії щодо ліквідації ракет [ Редактировать ]
Безрезультатно завершилися переговори американської та російської делегацій щодо виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності у Женеві.
Вашингтон вкотре підкреслює: Москва систематично порушує укладену угоду. Росія, своєю чергою, наполягає на своїй невинуватості.
Нагадаю, США звинувачує Федерацію в порушенні домовленостей через розроблену крилату ракету наземного базування для комплексу "Іскандер".
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