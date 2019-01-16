Парламент Британії не підтримав Угоду про вихід з ЄС [ Редактировать ]
Найбільша поразка в історії британського уряду. Парламент не підтримав Угоду про вихід з ЄС, яку уклала прем'єр Тереза Мей з Брюсселем. Яка тепер доля брекзиту та чи втримається очільниця уряду на своїй посаді - в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.
У палаті громад аншлаг. Це історичне рішення, тож депутати перенесли всі справи, щоби проголосувати. Лейбористка Т'юліп Сіддік навіть пологи відстрочила задля участі у засіданні. Вирішується доля угоди з брекзиту. Це умови розлучення, які два роки узгоджували Лондон та Брюссель.
""За" - 202 голоси, "проти" - 432".
Це провальний результат для уряду. По суті, депутати поставили двійку прем'єру Терезі Мей за пророблену роботу щодо брекзиту. І було б цілком логічно, якби сама місіс Мей вирішила піти у відставку після такої поразки. Втім, прем'єр не збирається здаватися і обіцяє таки довести брекзит до кінця.
"Парламент висловився, і уряд виконає його волю. Очевидно, що там не підтримують цю угоду, але нинішнє голосування не дає зрозуміти, що саме підтримує парламент. Ми не знаємо нічого про те як і чи взагалі він збирається вшановувати рішення британців на референдумі", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
Легко Терезі Мей не буде. Вже ввечері її чекає нове випробування. З подачі лідера опозиції - відбудеться голосування щодо вотуму недовіри уряду. Якщо парламент підтримає Джеремі Корбіна, уряд відправлять у відставку і оголосять дострокові вибори.
"Це найбільша поразка для уряду з 1920 років. Це - катастрофа. Парламент ухвалив рішення щодо двох років провалених переговорів про брекзит. Тож я подаю офіційну пропозицію для голосування з вотуму недовіри уряду. Парламент має винести рішення про цілковиту некомпетентність цього уряду", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції парламенту Великої Британії.
Втім, шанси Терези Мей залишитися на посаді дуже високі. Адже опозиції не вистачить голосів, щоби потопити уряд. А Консервативна партія, яку очолює прем'єр, не захоче ризикувати і втрачати владу. Тож місіс Мей продовжить боротьбу за брекзит. Вже за три дні вона мусить представити план подальших дій. Який з нетерпінням чекають і в Брюсселі.
"Я спонукаю Сполучене Королівство роз'яснити свої наміри якомога швидше. Час майже сплив", - заявив Жан-Клод Юнкер, голова Єврокомісії.
"Якщо ця угода неможлива, і ніхто не хоче брекзиту без угоди, то хто накінець матиме сміливість сказати, який єдиний позитивний вихід?", - говорить Дональд Туск, президент Європейської Ради.
Про скасування брекзиту поки говорити надто рано. Втім, все більше шансів, що єдиним виходом із глухого кута стане проведення другого референдуму.
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