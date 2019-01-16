В Киеве возле ТРЦ "Гулливер", перед входом в метро на станцию "Дворец спорта" подростки избили мужчину. Об этом сообщила очевидец Илона Силенко, которая не только видела все происходящее, а и получила телесные повреждения и словесные угрозы в свой адрес, пишет Кiev.vgorode.

"Примерно в 20:00-20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня", - рассказала женщина.

Очевидец написала заявление в полицию по факту нападения и попросила помощи у киевлян, которые могут узнать подростков на фотографиях. По словам Силенко, подобным образом школьники "развлекались".

"Комментарий дежурного по станции на мое заявление - они же дети", - в недоумении написала киевлянка.

Отмечается, что подростков задержала полиция до выяснения всех обстоятельств инцидента.

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