Мужчина сыграл в прятки и умер [ Редактировать ]
В американском городе Детройт, штат Мичиган, во время игры в прятки погиб 21-летний мужчина. Об этом сообщает Associated Press.
Группа друзей развлекалась на девятом этаже заброшенного складского здания, которое пустовало с 2002 года. Так и не сумев отыскать одного из участников игры в прятки, они разошлись по домам.
На следующий день друзья вернулись и продолжили поиски. Тело исчезнувшего игрока обнаружили на груде мусора в шахте лифта на первом этаже. По всей видимости, он упал туда накануне, когда пытался спрятаться. Обстоятельства его гибели расследует полиция.
Ранее сообщалось, что на сеансе экзорцизма умер мужчина.
по теме
Женщина забеременела и родила на 10 году комы
В США женщину, которая уже более 10 лет находится в коме, неизвестный изнасиловал прямо в медицинском учреждении
В Нью-Йорке "посинело" небо (фото, видео)
На заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка произошел взрыв трансформатора. Об этом в пятницу, 28 декабря
Женщина морила голодом 45 кошек
Кошек спасли благодаря жалобе в общество защиты животных SPCA
Смертельные игры: дети задохнулись в холодильнике
Маленькие дети играли возле своего дома, когда увидели оставленный в саду холодильник