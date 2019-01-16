В среду, 16 января, в японской столице Токио автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего семь человек получили ранения. Об этом сообщает Mainichi.

Указано, что инцидент произошел около токийской железнодорожной станции Синдзюку.

Как уточнили в токийском пожарном управлении, автомобиль выехал на тротуар и въехал в пешеходов, из-за чего были ранены семь человек. При этом сообщается, что некоторые из них получили серьезные травмы.

Сейчас японские правоохранители ведут расследование этого инцидента.

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