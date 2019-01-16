Трое туристов из Киева - 2 спортсмена и их тренер - заблудились в горах Ивано-Франковской области, но их нашли. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, 15 января в 15:55 спасателям поступило сообщение о том, что при осуществлении подъема на гору Говерла с базы отдыха "Заросляк" заблудилась группа туристов из Киева, 3 человека - тренер и 2 спортсмена по тхэквондо.

В 16:30 для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели поисково-спасательного отделения поселка Ворохта, 6 человек и 1 единица спецтехники.

В 20:20 спасатели поисково-спасательного отделения, находясь в зоне исчезновения туристов, вышли на связь с пострадавшими, однако, учитывая опасность схода лавин, было принято решение обойти опасный участок территории по безопасному маршруту.

В 21:00 спасатели нашли заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в 22:55 их сопроводили до базы отдыха "Заросляк".

Ранее мы писали, что один из заблудившихся в Карпатах туристов погиб.